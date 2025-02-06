Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запрет на участие в азартных играх — что изменилось в правилах

АСТАНА, 6 фев — Sputnik. Внесены изменения в приказ Минтуризма Казахстана «О правилах подачи заявления о включении в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, а также ведения списка». На это обратили внимание члены юридического сообщества в Telegram-канале «Параграф».

Источник: Sputnik

Что изменилось в правилах? Казахстанцы также могут подать заявление о продлении ограничения на срок не менее 6 месяцев и не более 10 лет, с учетом предыдущих заявок (ранее в данной норме говорилось о новом сроке).

Добавлено новое основание для отказа в установлении запрета — несоответствие заявления установленной форме либо его отсутствие.

В формы заявлений от лудомана либо его близких родственников добавлено получение согласия на сбор и обработку персональных данных.

Поправки вводятся в действие с 16 февраля 2025 года.

экономика