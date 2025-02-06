Запрет на участие в азартных играх — что изменилось в правилах

Что изменилось в правилах? Казахстанцы также могут подать заявление о продлении ограничения на срок не менее 6 месяцев и не более 10 лет, с учетом предыдущих заявок (ранее в данной норме говорилось о новом сроке).
Добавлено новое основание для отказа в установлении запрета — несоответствие заявления установленной форме либо его отсутствие.
В формы заявлений от лудомана либо его близких родственников добавлено получение согласия на сбор и обработку персональных данных.
Поправки вводятся в действие с 16 февраля 2025 года.