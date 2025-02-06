В Башкирии утвердили госпрограмму научно-технологического развития региона

В документе представлена оценка текущего состояния сферы реализации госпрограммы. Так, Башкортостан официально признан одним из лидеров научно-технологического развития России. В республике стабильно растет уровень образования. Образовательная сфера РБ становится привлекательной для иностранцев. Основой позитивных изменений в развитии системы высшего образования и региональной науки стало создание Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. В программу Евразийского НОЦ в РБ вошли четыре приоритетных направления: «Цифровая и зеленая химия», «Передовые производственные технологии и инжиниринг», «Биомедицина и генетика», «Новая среда жизни», по которым в регионе сформированы сильные научные школы и исследовательские коллективы.