Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии утвердили госпрограмму научно-технологического развития региона

Государственную программу «Научно-технологическое развитие Республики Башкортостан» утвердили в республике. Соответствующее постановление, которое есть в распоряжении «Башинформа», подписал премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

Источник: Башинформ

В документе представлена оценка текущего состояния сферы реализации госпрограммы. Так, Башкортостан официально признан одним из лидеров научно-технологического развития России. В республике стабильно растет уровень образования. Образовательная сфера РБ становится привлекательной для иностранцев. Основой позитивных изменений в развитии системы высшего образования и региональной науки стало создание Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. В программу Евразийского НОЦ в РБ вошли четыре приоритетных направления: «Цифровая и зеленая химия», «Передовые производственные технологии и инжиниринг», «Биомедицина и генетика», «Новая среда жизни», по которым в регионе сформированы сильные научные школы и исследовательские коллективы.

Кроме того, в документе обосновываются цели, задачи и показатели госпрограммы, представлены стратегические приоритеты в ее реализации, а также сведения об участии муниципалитетов и организаций.

Постановление вступило в силу 1 января 2025 года.

экономика