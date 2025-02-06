Путин обновил Госсовет

Так, в обновленный состав вошли премьер-министр Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Максим Орешкин, а также начальник управления президента по вопросам Госсовета Владимир Симоненко.
При этом в состав обновленного Госсовета не вошли вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, глава ДНР Денис Пушилин, руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Свои места потеряли губернаторы Амурской, Белгородской, Кировской и Курганской областей, а также Краснодарского края.
При этом в Госсовете остался губернатор Приморья Олег Кожемяко, который курирует комитет по туризму.