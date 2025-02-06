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Путин обновил Госсовет

В среду, 5 февраля, президент России Владимир Путин провел серьезные перестановки в президиуме Государственного совета, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Так, в обновленный состав вошли премьер-министр Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Максим Орешкин, а также начальник управления президента по вопросам Госсовета Владимир Симоненко.

При этом в состав обновленного Госсовета не вошли вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, глава ДНР Денис Пушилин, руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Свои места потеряли губернаторы Амурской, Белгородской, Кировской и Курганской областей, а также Краснодарского края.

При этом в Госсовете остался губернатор Приморья Олег Кожемяко, который курирует комитет по туризму.

Путин Владимир