В Воронежскую область прибыла делегация Совета Федерации

Визит проходит в рамках подготовки к проведению Дней Воронежской области, которые состоятся в конце февраля в верхней палате парламента.
Делегация посетила объекты жилищного и коммунального строительства, транспортной инфраструктуры, туризма и культуры.
Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что область активно готовится к предстоящему мероприятию. Для региона это хорошая возможность рассказать о достижениях.
Глава региона также отметил, что Воронежская область находится на девятом месте в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Ежегодно в региональную экономику вливается свыше 300 миллиардов частных инвестиций:
«Для нас важно получить поддержку в Совете Федерации в части реализации тех важных для наших жителей проектов, о которых мы заявляем, а также обсудить насущные проблемы в профильных комитетах верхней палаты».