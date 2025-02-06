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В Воронежскую область прибыла делегация Совета Федерации

Делегация Совета Федерации прибыла в Воронежскую область с двухдневной рабочей поездкой, сообщила пресс-служба облправительства вечером 5 февраля.

Источник: Правительство Воронежской области

Визит проходит в рамках подготовки к проведению Дней Воронежской области, которые состоятся в конце февраля в верхней палате парламента.

Делегация посетила объекты жилищного и коммунального строительства, транспортной инфраструктуры, туризма и культуры.

Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что область активно готовится к предстоящему мероприятию. Для региона это хорошая возможность рассказать о достижениях.

Глава региона также отметил, что Воронежская область находится на девятом месте в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Ежегодно в региональную экономику вливается свыше 300 миллиардов частных инвестиций:

«Для нас важно получить поддержку в Совете Федерации в части реализации тех важных для наших жителей проектов, о которых мы заявляем, а также обсудить насущные проблемы в профильных комитетах верхней палаты».

Совет Федерации