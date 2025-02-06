Досаев рассказал о создании центра, которого в Алматы никогда не было

На сегодня эти функции закреплены за департаментом полиции, но МВД одобрило передачу части функций по управлению трафиком акимату города. Поэтому мы планируем создать Центр организации дорожного движения, которого в городе никогда не было. Сейчас мы готовимся к реализации этого масштабного проекта.