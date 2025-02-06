Суд бессрочно заблокировал указ Трампа по гражданству

Указ, ограничивающий право на получение американского гражданства по рождению, стал одним из первых, подписанных Дональдом Трампом после вступления в должность 47-го президента США. Как следует из документа, ребенок не может претендовать на гражданство, если на момент его рождения оба родителя находились в Штатах законно, но с документами лишь на временное проживание, например, по туристической или рабочей визе. То же касается и тех случаев, когда мать ребенка находилась в США незаконно, а отец не был гражданином или постоянным резидентом.