Самарский губернатор провел заседание комиссии Госсовета РФ по промышленности

В среду, 5 февраля, состоялось заседание комиссии Госсовета РФ по промышленности, которое провел ее председатель, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В заседании также участвовали главы регионов, представители федеральных ведомств и министерств, депутаты, отраслевые эксперты.
— Работая вместе с Министерством промышленности и торговли РФ по поручениям Президента, отмечаем, что связка, когда регионы имеют возможность докладывать предложения «с земли», работает, — сказал Вячеслав Федорищев и отметил, что направления, которые нужно усиливать, постоянно отслеживают вместе с экспертами.
Кроме того, Вячеслав Федорищев рассказал о решения, которые приняли в ходе визита президента Владимира Путина в Самарскую область. Глава страны посетил АВТОВАЗ, ознакомился с перспективными моделями, оценил разработки НПЦ «Самара» и провел совещание по развитию беспилотных авиасистем.
В рамках заседания комиссии рассмотрели вопрос поддержки российского машиностроения, в том числе финансовое состояние предприятий и использование мер регулирования рынка. Минитср промышленности и торговли страны Антон Алиханов акцентировал внимание на транспортном машиностроении, рассказал, что планируется создать единую модульную платформу, и отметил, что нужно закрыть потребность в автомобилях классов C, D и E.
Председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей РФ Владимир Гутенев рассказал о подготовке предложений на основе анализа вопросов от предприятий ОПК и проектов нормативно-правовых актов. Секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин отметил, что необходимы дополнительные финансовые инструменты для защиты предприятий и механизм, который поможет привлекать внебюджетные средства. Предложения, которые выработали на заседании комиссии, представят правительству РФ.