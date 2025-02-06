Самарский губернатор провел заседание комиссии Госсовета РФ по промышленности

Председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей РФ Владимир Гутенев рассказал о подготовке предложений на основе анализа вопросов от предприятий ОПК и проектов нормативно-правовых актов. Секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин отметил, что необходимы дополнительные финансовые инструменты для защиты предприятий и механизм, который поможет привлекать внебюджетные средства. Предложения, которые выработали на заседании комиссии, представят правительству РФ.