Юрий Слюсарь поручил комплексно подходить к решению транспортных проблем на Дону

Проект концепции развития транспортного комплекса Ростовской области на 2025−2030 годы обсудили вчера, 5 февраля, на совещании в региональном правительстве под председательством врио губернатора Юрия Слюсаря. Представила её министр транспорта области Алена Беликова. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
— Предусмотрено три вида мероприятий: краткострочные (в течение одного года), на среднесрочную перспективу (до трех лет) и долгосрочный период — свыше трех лет, — говорится в сообщении.
В первую очередь предлагается развивать выделенные полосы для общественного транспорта, внедряя на маршрутах динамическое расписание, сделать эффективней систему отслеживания транспорта, шире использовать возможности городской электрички, внедрив бесшовный тариф на проезд.
Так, уже в 2025 году в Ростове-на-Дону планируется ввести комплексный тариф «автобус — городская электричка», который предусматривает, что при пересадке из автобуса на электропоезд или наоборот в течение 60 минут пассажир будет оплачивать только стоимость проезда в автобусе.
В среднесрочной перспективе предполагается, в том числе, разработать региональный стандарт транспортного обслуживания, внедрять адаптивные маршруты на социально значимых направлениях с низким пассажиропотоком, практиковать единое тарифное предложение с системой скидок, организовать регулярные перевозки по регулируемым тарифам на магистральных маршрутах на основе брутто-контрактов. Также предлагается реализовать ряд мер для решения проблемы дефицита водителей, причем как финансовых, так и нефинансовых. К последним относятся такие, как введение автоматизированных систем оплаты за проезд, оборудование конечных остановок местами для отдыха водителей.
Среди долгосрочных задач — безбарьерность транспортных связей, безлимитные билеты длительного действия, повсеместный приоритет движения общественного транспорта, специальное приложение для пассажиров.
В приоритетном порядке меры планируется внедрить в донской столице, а позже распространить на все муниципалитеты донского региона.
Ознакомившись с представленным проектом концепции, глава донского региона напомнил, что работа пассажирского транспорта на Дону — в числе основных проблем. По мнению Юрия Слюсаря, причиной является разбалансированность интересов всех участников движения.
— Попытались сделать экономически сбалансированную модель, чтоб она сама себя окупала, чтоб не тратить лишние деньги областного и муниципального бюджетов и пошли по этому пути. Дальше — столкнулись с большим количеством социальных проблем, который этот путь за собой влечет. Потому что произошла рассинхронизация интересов владельцев компаний, менеджмента, у водителей своя повестка, ну, и муниципалитетов, и пассажиров. Это разные интересы. И это их несовпадение в экономической модели показывает, что чистая экономика не работает. Очевидно, что тут нужна новая модель, которая все эти процессы синхронизировала бы, — она, наверное, будет с большим участием региона. Эта отрасль одна из тех, что людей беспокоит ежедневно. Выбор этой модели может быть с учётом опыта других регионов, а может быть с какой-то инновацией. И, конечно, для минтранса это одна из главных задач первой половины 2025 года, — поручил Юрий Слюсарь.