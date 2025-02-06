Юрий Слюсарь поручил комплексно подходить к решению транспортных проблем на Дону

— Попытались сделать экономически сбалансированную модель, чтоб она сама себя окупала, чтоб не тратить лишние деньги областного и муниципального бюджетов и пошли по этому пути. Дальше — столкнулись с большим количеством социальных проблем, который этот путь за собой влечет. Потому что произошла рассинхронизация интересов владельцев компаний, менеджмента, у водителей своя повестка, ну, и муниципалитетов, и пассажиров. Это разные интересы. И это их несовпадение в экономической модели показывает, что чистая экономика не работает. Очевидно, что тут нужна новая модель, которая все эти процессы синхронизировала бы, — она, наверное, будет с большим участием региона. Эта отрасль одна из тех, что людей беспокоит ежедневно. Выбор этой модели может быть с учётом опыта других регионов, а может быть с какой-то инновацией. И, конечно, для минтранса это одна из главных задач первой половины 2025 года, — поручил Юрий Слюсарь.