В Петербурге назначен новый вице-губернатор по здравоохранению и информатизации

Напомним, вице-губернатор Олег Эргашев покинул должность 22 января. С 2020 года он координировал социальный блок и комитет по здравоохранению. А с 2024 года, когда из Смольного ушел вице-губернатор по информатизации Станислав Казарин, соответствующий комитет также передали под кураторство Эргашева.