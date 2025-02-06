В Петербурге назначен новый вице-губернатор по здравоохранению и информатизации

О назначении Смольный сообщает 6 февраля. Напомним, собеседники «Фонтанки» прогнозировали это кадровое решение.
До этого Константин Звоник возглавлял Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт‑Петербурга.
Напомним, вице-губернатор Олег Эргашев покинул должность 22 января. С 2020 года он координировал социальный блок и комитет по здравоохранению. А с 2024 года, когда из Смольного ушел вице-губернатор по информатизации Станислав Казарин, соответствующий комитет также передали под кураторство Эргашева.
В Смольном прошла серия перестановок в 2024 году, которая затронула как правительство города, так и комитеты и их подведы. Кадровое обновление продолжается и в 2025-м, в частности, вице-губернатором был назначен бывший глава Петроградского района Владимир Омельницкий.