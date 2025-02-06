Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан будет вырабатывать на 26,5 ГВт больше

АСТАНА, 6 фев — Sputnik. Премьер Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросу развития атомной энергетики, на котором члены правительства рассмотрели исполнение поручений президента страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

Источник: Primeminister.kz

Как известно, на недавнем расширенном заседании правительства, Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по развитию энергетики и созданию ядерного кластера, данных.

С учетом поставленных задач министр энергетики Казахстана Алмасадам Сатикалиев выступил с докладом о прогнозном балансе электрической энергии на 2025−2031 годы.

В связи с постоянно растущим потреблением электроэнергии предусмотрена структура мощностей с новой генерацией на уровне 26,5 ГВт до 2035 года, в том числе посредством модернизации действующих электростанций за счет частных инвестиций.

цитирует министра пресс-служба правительства

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев также доложил о проведенных переговорах с потенциальными поставщиками по строительству первой атомной электростанции.

Также обсуждены перспективы развития атомной науки, образовательных программ по подготовке специалистов для атомной отрасли. Своим экспертным видением поделились руководители ТОО "Казахстанские атомные электрические станции Тимур Жантикин, Национального ядерного центра — Эрлан Батырбеков, Института ядерной физики — Саябек Сахиев.

Подводя итоги заседания, Олжас Бектенов подчеркнул, что при строительстве АЭС необходимо обеспечить максимальный экономический эффект для страны. При выборе вендора поручено уделить внимание/

экономика
энергетика