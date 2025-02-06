Казахстан будет вырабатывать на 26,5 ГВт больше

Как известно, на недавнем расширенном заседании правительства, Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по развитию энергетики и созданию ядерного кластера, данных.
С учетом поставленных задач министр энергетики Казахстана Алмасадам Сатикалиев выступил с докладом о прогнозном балансе электрической энергии на 2025−2031 годы.
В связи с постоянно растущим потреблением электроэнергии предусмотрена структура мощностей с новой генерацией на уровне 26,5 ГВт до 2035 года, в том числе посредством модернизации действующих электростанций за счет частных инвестиций.
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев также доложил о проведенных переговорах с потенциальными поставщиками по строительству первой атомной электростанции.
Также обсуждены перспективы развития атомной науки, образовательных программ по подготовке специалистов для атомной отрасли. Своим экспертным видением поделились руководители ТОО "Казахстанские атомные электрические станции Тимур Жантикин, Национального ядерного центра — Эрлан Батырбеков, Института ядерной физики — Саябек Сахиев.
Подводя итоги заседания, Олжас Бектенов подчеркнул, что при строительстве АЭС необходимо обеспечить максимальный экономический эффект для страны. При выборе вендора поручено уделить внимание/