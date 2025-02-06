Мэр Уфы рассказал о своей мечте

Уже год в Уфе применяют комплекс фотовидеофиксации, который помогает следить за порядком на улицах. Спецавтомобиль с прикрепленной камерой курсирует по городу и отмечает даже мелкие недочеты, такие как переполненная урна или раскрашенные граффити стены. Собственникам объектов и территорий поступает предупреждение об устранении этих нарушений.