Мэр Уфы рассказал о своей мечте

Общение с журналистами он начал с презентации работы ситуационного центра, который появился в городе относительно недавно. Он продемонстрировал дашборды и камеры наблюдения, установленные по всему городу, рассказал, как интерактивные системы помогают содержать столицу в порядке.
«Я расскажу о мечте каждого мэра. Чтобы мэра заменил искусственный интеллект и работа велась без человека», — пошутил Ратмир Мавлиев.
Уже год в Уфе применяют комплекс фотовидеофиксации, который помогает следить за порядком на улицах. Спецавтомобиль с прикрепленной камерой курсирует по городу и отмечает даже мелкие недочеты, такие как переполненная урна или раскрашенные граффити стены. Собственникам объектов и территорий поступает предупреждение об устранении этих нарушений.
«Город никогда не может быть чистым, если это делать только одними руками, например, администрации. Каждый собственник должен следить за порядком. Если в течение 10 дней нарушение не устраняют, выписывается административный штраф», — заявил мэр Уфы.