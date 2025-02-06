Роман Дмитриев возглавил департамент молодёжной политики Кубани

В течение 18 лет активно участвовал в общественной жизни, был активистом и руководителем движения «Каневская молодёжь», местного отделения «Кубанский союз молодёжи», штаба взаимопомощи «Мы вместе». Также занимал должность заместителя председателя комитета Совета молодых депутатов края по физической культуре, спорту, делам молодёжи и взаимодействию с общественными организациями.