Роман Дмитриев возглавил департамент молодёжной политики Кубани

Изменения в структуру ведомства внесены с целью повышения эффективности работы в области государственной молодежной политики. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Роман Дмитриев родился 3 апреля 1992 года в станице Каневской. Окончил КубГАУ.
Начал свою трудовую деятельность в администрации Каневского сельского поселения, где работал с молодёжью.
Занимал должность начальника отдела по делам молодёжи в администрации Каневского района. Также был заместителем директора Центра социальной рекламы Херсонской области и краснодарского Центра молодёжных инициатив.
В течение 18 лет активно участвовал в общественной жизни, был активистом и руководителем движения «Каневская молодёжь», местного отделения «Кубанский союз молодёжи», штаба взаимопомощи «Мы вместе». Также занимал должность заместителя председателя комитета Совета молодых депутатов края по физической культуре, спорту, делам молодёжи и взаимодействию с общественными организациями.
Координировал процесс отбора добровольцев для XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи и XXI Чемпионата мира по футболу.
Имеет медаль «За вклад в подготовку и проведение Всемирного фестиваля молодёжи», знак «Почётный доброволец Кубани» и другие награды, пояснили в пресс-службе администрации Краснодарского края.