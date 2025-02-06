Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роман Дмитриев возглавил департамент молодёжной политики Кубани

В Краснодарском крае реформировали министерство образования, науки и молодёжной политики в министерство образования и науки и департамент молодежной политики. Главой департамента назначен Роман Дмитриев.

Изменения в структуру ведомства внесены с целью повышения эффективности работы в области государственной молодежной политики. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Роман Дмитриев родился 3 апреля 1992 года в станице Каневской. Окончил КубГАУ.

Начал свою трудовую деятельность в администрации Каневского сельского поселения, где работал с молодёжью.

Занимал должность начальника отдела по делам молодёжи в администрации Каневского района. Также был заместителем директора Центра социальной рекламы Херсонской области и краснодарского Центра молодёжных инициатив.

В течение 18 лет активно участвовал в общественной жизни, был активистом и руководителем движения «Каневская молодёжь», местного отделения «Кубанский союз молодёжи», штаба взаимопомощи «Мы вместе». Также занимал должность заместителя председателя комитета Совета молодых депутатов края по физической культуре, спорту, делам молодёжи и взаимодействию с общественными организациями.

Координировал процесс отбора добровольцев для XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи и XXI Чемпионата мира по футболу.

Имеет медаль «За вклад в подготовку и проведение Всемирного фестиваля молодёжи», знак «Почётный доброволец Кубани» и другие награды, пояснили в пресс-службе администрации Краснодарского края.