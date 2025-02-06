Ильсур Метшин о «Казаныше-2025»: «Многое на этом форуме будет впервые»

«Мы продолжаем работу в рамках саммита БРИКС, который прошел в октябре прошедшего года в Казани, и делаем все для того, чтобы извлечь максимальную пользу от нашей дружбы в рамках сотрудничества. Я рад, что на наше приглашение откликнулись люди со всего мира и наши партнеры стран БРИКС — всего зарегистрировалось 11 тысяч человек. Многое на этом форуме будет впервые, несмотря на то, что он молодой: всего четвертый раз мы собираемся», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.