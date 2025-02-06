Ильсур Метшин о «Казаныше-2025»: «Многое на этом форуме будет впервые»

Сегодня в новом здании театра им. Г. Камала стартует международный архитектурно-строительный форум «Казаныш», который продлится три дня — с 6 по 8 февраля. В нем примут участие мэры, главные архитекторы городов стран БРИКС и впервые — представители высших учебных заведений. Всего ожидаются почти 400 спикеров, из которых 25% — иностранные эксперты из 24 стран мира. Перед началом мероприятия мэр Казани Ильсур Метшин выступил на пресс-подходе перед республиканскими СМИ.
«Мы продолжаем работу в рамках саммита БРИКС, который прошел в октябре прошедшего года в Казани, и делаем все для того, чтобы извлечь максимальную пользу от нашей дружбы в рамках сотрудничества. Я рад, что на наше приглашение откликнулись люди со всего мира и наши партнеры стран БРИКС — всего зарегистрировалось 11 тысяч человек. Многое на этом форуме будет впервые, несмотря на то, что он молодой: всего четвертый раз мы собираемся», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.
Он добавил, что город впервые на одной площадке объединил главных архитекторов, а также ректоров архитектурных вузов ведущих городов стран БРИКС, которые насчитывают более 680 тысяч студентов. «Впервые многие мэры приехали к нам для участия. Задача у нас достаточно простая, но важная и где-то сложная — это обмен лучшими практиками. Нет ни одного мэра и ни одного главного архитектора, который знал и умел бы все, несмотря на опыт работы», — подчеркнул глава города.
Он отметил, что очень ценна коллаборация, и важно понимать, куда движется урбанистика и архитектурный мир, обмениваться практиками, строить вместе лучшее будущее: «И у нас есть прикладные задачи. Мы сегодня будем рассматривать развитие водной акватории, инфраструктуры воды Казани. Мы исторически находимся в сердце Волги, нашей основной реки, через нас проходит множество водоемов, том числе река Казанка. И мы хотели бы обсудить вместе с нашими коллегами, как будет развиваться инфраструктура воды. Это еще одно большое достояние, большое богатство».
На форуме также обсудят создание Ассоциации главных архитекторов городов БРИКС, Ассоциации ректорского содружества и другие не менее важные вопросы. «Учитывая, что такой свет мировой архитектуры к нам приехал, мы хотим решать важные задачи, которые начнем реализовывать сразу после форума».
Тема мероприятия — «Единство разнообразия» — отражает идеи объединения и синергии международного архитектурного сообщества для роста сильных городов и благополучия их жителей. В программе форума предусмотрено более 115 мероприятий.
Одним из ключевых событий станет первое заседание комитета по архитектуре и городскому развитию Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Участниками станут 14 из 16 главных архитекторов российских городов-миллионников. На заседание также приглашены главные архитекторы из Сан-Паулу, Тегерана, Харбина, Стамбула, Рабата и Минска.
Впервые в стране проведут круглый стол руководителей ведущих архитектурных вузов стран БРИКС. Ректоры 25 высших учебных заведений из России, Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Эфиопии, ЮАР, Малайзии, Таиланда, Катара, Саудовской Аравии обменяются инициативами по учреждению международных программ обмена для студентов и педагогов. Эксперты и руководители университетов расскажут о своих подходах к обучению и образовательных инновациях.
Также будет организована встреча 13 руководителей союзов архитекторов из стран БРИКС+, в том числе глав национальных союзов архитекторов Малайзии, Бразилии, ОАЭ, Филиппин и России. Встреча позволит выстроить отношения для дальнейшего взаимодействия между сообществами.
Гостей ожидает девять стратегических пленарных сессий об архитектурной политике и трендах в Бразилии, Индии, Китае, Египте, Иране, Эфиопии и России, странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Запланировано выступление архитектора Кенго Кума, который стал одним из проектировщиков нового здания театра им. Г. Камала.
С полной программой форума можно ознакомиться по ссылке.
Камила Вильданова, Басира Агазаде.