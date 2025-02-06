Зеленский ввел санкции против трех крымских музеев

Кроме того, в список попали первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, замминистра культуры Владимир Осинцев, директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко и другие лица. Всего санкции введены против 112 физических лиц, среди которых большое число историков и археологов.