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Зеленский ввел санкции против трех крымских музеев

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости Крым. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении трех музеев Крымского полуострова — музея-заповедника Херсонес Таврический в Севастополе, а также Центрального музея Тавриды и Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Республике Крым. Об этом сообщают украинские СМИ.

Источник: РИА "Новости"

Согласно указу Зеленского, ограничительные меры предусматривают «блокировку активов, ограничение торговых операций, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества Украины».

Санкции введены сроком на 10 лет.

Помимо этого, Зеленский ввел ограничения против директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, главного хранителя музейной коллекции Эрмитажа Светланы Адаксиной и ряда других сотрудников музея.

Кроме того, в список попали первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, замминистра культуры Владимир Осинцев, директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко и другие лица. Всего санкции введены против 112 физических лиц, среди которых большое число историков и археологов.

санкции