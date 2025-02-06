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На работу в РФ смогут отправиться 7 тысяч узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Агентство миграции РУз подписало соглашения по оргнабору 7 тыс. узбекистанцев на работу в РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Агентство миграции

Директор агентства Бехзод Мусаев в ходе рабочей поездки в Москву встретился с руководителями около 20 российских компаний.

Встреча оказалась плодотворной для обеих сторон. В завершение были подписаны соглашения о сотрудничестве с компаниями Ant Yapi, «Озон Комьюнити», «ПЭК» и «Спар Миддл Волга» по организационному набору 7 тысяч наших соотечественников в этих компаниях.

говорится в сообщении

Узбекской стороне предоставили информацию об условиях и ежемесячной заработной плате в этих компаниях. Мероприятия по отбору кандидатов пройдут в регионах республики в феврале, добавили в агентстве.

экономика
занятость