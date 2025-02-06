На работу в РФ смогут отправиться 7 тысяч узбекистанцев

Встреча оказалась плодотворной для обеих сторон. В завершение были подписаны соглашения о сотрудничестве с компаниями Ant Yapi, «Озон Комьюнити», «ПЭК» и «Спар Миддл Волга» по организационному набору 7 тысяч наших соотечественников в этих компаниях.