Кадровые изменения произошли в администрации Кубани

Министерство образования, науки и молодежной политики 5 февраля этого года было реорганизовано в министерство образования и науки Краснодарского края. Из его состава выделен отдельный орган исполнительной власти — департамент молодежной политики. Как говорится на сайте администрации региона, это сделали для совершенствования работы в сфере государственной молодежной политики.