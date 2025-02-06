Кадровые изменения произошли в администрации Кубани

Департамент молодежной политики Кубани возглавил Роман Дмитриев. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев, передает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края. Также данные замминистра образования Кубани Сергея Урайкина исчезли с сайта ведомства.
Дмитриев родился 3 апреля 1992 года в станице Каневской. Окончил Кубанский государственный аграрный университет (КубГАУ). Начинал работать в администрации Каневского района. Был там начальником отдела по делам молодежи, потом замдиректора Центра социальной рекламы Херсонской области, краснодарского Центра молодежных инициатив.
На протяжении 18 лет занимался общественной деятельностью. Являлся активистом и руководителем движения «Каневская молодежь», местного отделения «Кубанский союз молодежи», штаба взаимопомощи «Мы вместе», зампредседателя комитета Совета молодых депутатов края по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными организациями. Координировал отбор добровольцев на XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи, XXI Чемпионате мира по футболу.
Дмитриев награжден медалью «За вклад в подготовку и проведение Всемирного фестиваля молодежи», знаком «Почетный доброволец Кубани» и другими наградами.
Министерство образования, науки и молодежной политики 5 февраля этого года было реорганизовано в министерство образования и науки Краснодарского края. Из его состава выделен отдельный орган исполнительной власти — департамент молодежной политики. Как говорится на сайте администрации региона, это сделали для совершенствования работы в сфере государственной молодежной политики.
Также информация о заместителе министра Сергее Урайкине исчезла из вкладки «Руководство» сайта министерства образования и науки Кубани.
Напомним, что ранее замминистра образования Кубани Сергей Урайкин обругал волонтеров в одном из центров по спасению птиц в Анапе. По словам чиновника, причиной эмоциональных высказываний стало непрерывное напряжение.