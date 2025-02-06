Захарова заявила об ответных мерах после отказа Франции в визе российскому журналисту

Так Захарова прокомментировала письмо от главного редактора французской газеты Le Monde с просьбой об официальном объяснении причин лишения аккредитации постоянного корреспондента издания в Москве Бенжамена Кенеля.
Дипломат напомнила, что посольство Франции в России дважды отказывалось выдать визу для работы в Париже журналисту-международнику газеты «Комсомольская правда» Александру Куделе.
«Российская сторона официально информировала и МИД Франции, и главу французской дипмиссии в Москве о том, что будет вынуждена принять ответные меры, если Париж не пересмотрит свое решение», — написала Захарова.
Для ответных мер российской стороной был выбран московский корреспондент газеты Le Monde Бенжамен Кенель, чья аккредитация требовала технического продления. Захарова отметила, что в данном выборе не было никакого политического подтекста, а сам Кенель был проинформирован о сложившейся ситуации.
«Возможно, он не поведал об этом своему руководству, но это не точно, пусть сами разбираются в своей неискренности», — добавила официальный представитель МИД РФ.
Франция, в свою очередь, проигнорировала предупреждения России, оставив в силе решение о невыдаче виз Куделе, пишет Захарова.
«Если проблема с выдачей визы российским журналистам будет решена, то и французскому корреспонденту выпишут аккредитацию», — резюмировала дипломат.
В сентябре прошлого года Захарова заявила, что беспрецедентные блокирующие санкции Вашингтона против российских СМИ вышли за пределы рестрикций как таковых и стали объявлением со стороны США полноформатной войны свободе слова.
Она также обратила внимание, что профильные международные организации и правозащитные структуры, которые по долгу службы должны защищать свободу слова и плюрализм мнений, потворствуют сложившемуся положению дел в вопросе обеспечения всеобщего доступа к информации «своим лицемерным молчанием».
До этого Захарова заявила, что Запад оказывает давление на российские СМИ из-за роста внимания к ним на мировой арене. По ее словам, это происходит не только из-за желания посягнуть на свободу слова в стране, но и для того, чтобы не дать западным общественным деятелям возможности права голоса.