Захарова заявила об ответных мерах после отказа Франции в визе российскому журналисту

До этого Захарова заявила, что Запад оказывает давление на российские СМИ из-за роста внимания к ним на мировой арене. По ее словам, это происходит не только из-за желания посягнуть на свободу слова в стране, но и для того, чтобы не дать западным общественным деятелям возможности права голоса.