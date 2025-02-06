«Лесной» министр Алексей Панов уходит из правительства Красноярского края

«Авиалесоохрана страны в надежных руках. Алексей Иванович Панов покидает свой пост лесного министра. И печально, и радостно одновременно. Печально, потому что край лишился крепкого специалиста с отличными профессиональными и личными качествами, радостно, что качественных специалистов замечают и забирают на федеральный уровень. Алексею Ивановичу удачи во всем, реализации планов, которые не успел воплотить в крае!» — написала депутат Елена Пензина в своем Telegram-канале.