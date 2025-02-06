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«Лесной» министр Алексей Панов уходит из правительства Красноярского края

В правительстве Красноярского края грядет еще одно кадровое изменение — свой пост покидает министр природных ресурсов и лесного комплекса Алексей Панов.

Источник: Правительство Красноярского края

Об этом стало известно сегодня на сессии Заксобрания края.

После доклада министра депутаты поблагодарили его за работу и пожелали ему успехов на новом месте — в федеральной структуре.

«Авиалесоохрана страны в надежных руках. Алексей Иванович Панов покидает свой пост лесного министра. И печально, и радостно одновременно. Печально, потому что край лишился крепкого специалиста с отличными профессиональными и личными качествами, радостно, что качественных специалистов замечают и забирают на федеральный уровень. Алексею Ивановичу удачи во всем, реализации планов, которые не успел воплотить в крае!» — написала депутат Елена Пензина в своем Telegram-канале.

Напомним, Алексея Панова назначили министром природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края в ноябре 2023 года, когда ставший губернатором Михаил Котюков поменял структуру исполнительных органов и передал сферу природо- и недропользования министерству лесного хозяйства. До этого Панов возглавлял прежнее министерство лесного хозяйства.