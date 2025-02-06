Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На выборы депутатов гордумы Ростова потратят 153 млн рублей

Выборы губернатора обойдутся дороже.

Из муниципального бюджета донской столицы на организацию и проведение выборов депутатов городской думы выделят почти 153 млн рублей. Об этом сообщает издание «Донньюз». Средства будут направлены на выплаты членам территориальной комиссии, изготовление печатной продукции, канцелярию, уборку помещений, сувениры и так далее. Сами выборы пройдут в единый день голосования — 14 февраля.

В общей сложности будут выбирать 40 депутатов, причём 30 из них будут избираться по одномандатным округам, а остальные — по партийным спискам.

Тогда же в Ростовской области будут выбирать губернатора. На подготовку и проведение выборов направят 588 млн рублей. В 2020 году на аналогичные цели потратили 386 млн рублей.