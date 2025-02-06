На выборы депутатов гордумы Ростова потратят 153 млн рублей

Из муниципального бюджета донской столицы на организацию и проведение выборов депутатов городской думы выделят почти 153 млн рублей. Об этом сообщает издание «Донньюз». Средства будут направлены на выплаты членам территориальной комиссии, изготовление печатной продукции, канцелярию, уборку помещений, сувениры и так далее. Сами выборы пройдут в единый день голосования — 14 февраля.