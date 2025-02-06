Лукашенко проводит совещание о полномочиях местной власти 6 февраля

В телеграм-канале отметили, что глава государства собрал совещание по вопросам, связанным с совершенствованием правового регулирования статуса председателя исполкома базового уровня. Говорится, что ранее проект указа был рассмотрен во время заседания Президиума Всебелорусского Народного собрания.