Лукашенко проводит совещание о полномочиях местной власти 6 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости проводит совещание о полномочиях местной власти в четверг, 6 февраля. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
«Сегодня во Дворце обсудят полномочия местной вертикали власти», — сказано в сообщении.
В телеграм-канале отметили, что глава государства собрал совещание по вопросам, связанным с совершенствованием правового регулирования статуса председателя исполкома базового уровня. Говорится, что ранее проект указа был рассмотрен во время заседания Президиума Всебелорусского Народного собрания.
«Но участники тогда предложили вместо этого документа принять закон», — отметили в сообщении.
Также сообщается, что проект закона подготовлен и был представлен президенту Беларуси для внесения в Палату представителей.