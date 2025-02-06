Губернатор Кубани поздравил ветерана из Краснодара со 100-летием

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил участника Великой Отечественной войны с вековым юбилеем.
Василий Демехин ушел на фронт в 1943 году. Ему едва исполнилось 18 лет. Василий Демехин служил стрелком-радистом в авиации дальнего действия, участвовал в боевых действиях войск Центрального и Западного фронтов. Победу он встретил в Польше.
Еще семь лет после войны Василий Демехин служил в Вооруженных Силах страны. В Краснодаре окончил факультет геодезии монтажного техникума. Более 50 лет работал геодезистом.
Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За взятие Берлина». У Василия Демехина четыре внука и восемь правнуков.
«Поздравляю уважаемого ветерана с днем рождения и желаю ему крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия», — пожелал Вениамин Кондратьев.