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Губернатор Кубани поздравил ветерана из Краснодара со 100-летием

Ветеран из Краснодара Василий Демехин празднует 100-летие.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил участника Великой Отечественной войны с вековым юбилеем.

Василий Демехин ушел на фронт в 1943 году. Ему едва исполнилось 18 лет. Василий Демехин служил стрелком-радистом в авиации дальнего действия, участвовал в боевых действиях войск Центрального и Западного фронтов. Победу он встретил в Польше.

Еще семь лет после войны Василий Демехин служил в Вооруженных Силах страны. В Краснодаре окончил факультет геодезии монтажного техникума. Более 50 лет работал геодезистом.

Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За взятие Берлина». У Василия Демехина четыре внука и восемь правнуков.

«Поздравляю уважаемого ветерана с днем рождения и желаю ему крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия», — пожелал Вениамин Кондратьев.