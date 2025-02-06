Губернатор Кубани поздравил ветерана из Краснодара со 100-летием

Василий Демехин ушел на фронт в 1943 году. Ему едва исполнилось 18 лет. Василий Демехин служил стрелком-радистом в авиации дальнего действия, участвовал в боевых действиях войск Центрального и Западного фронтов. Победу он встретил в Польше.