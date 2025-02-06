Рустам Минниханов: «Казань — это богатая история и очень красивый город»

«С 2011 года все застройки в историческом центре Казани мы утверждаем на совещании совместно с архитектурным сообществом. Я в этой работе тоже принимаю участие. Мы наряду с федеральным центром продолжаем работу по формированию цифровой вертикали. Созданы единые информационные пространства для обмена данными между всеми участниками строительного процесса и органами власти», — заключил Рустам Минниханов.