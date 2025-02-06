Юрий Слюсарь раскритиковал реализацию «грузового каркаса» в Ростове

Депутат, председатель Ассоциации грузоперевозчиков РФ по ЮФО Наталья Оськина ранее сообщала о многочисленных жалобах на штрафы от водителей фур. По ее словам, они отказываются заезжать в донскую столицу или требуют добавлять к перевозке сумму, которой можно покрыть взыскания. Также накануне около двухсот водителей собрались с протестом в Ростове для привлечения внимания к этой проблеме.