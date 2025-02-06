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Владимир Путин не включил в состав президиума Госсовета главу Кубани Вениамина Кондратьева

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президиума Госсовета. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов.

Источник: администрация Краснодарского края

На этот раз губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев не был включен в состав органа. В новый состав вошли 26 человек. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, его коллега Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин и главы нескольких регионов.

Прежний состав президиума Госсовета был утвержден в декабре 2020 года. Тогда в него вошел 31 человек, включая губернатора Кубани.

Путин Владимир