На этот раз губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев не был включен в состав органа. В новый состав вошли 26 человек. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, его коллега Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин и главы нескольких регионов.
Прежний состав президиума Госсовета был утвержден в декабре 2020 года. Тогда в него вошел 31 человек, включая губернатора Кубани.
Владимир Путин не включил в состав президиума Госсовета главу Кубани Вениамина Кондратьева
Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президиума Госсовета. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов.
На этот раз губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев не был включен в состав органа. В новый состав вошли 26 человек. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, его коллега Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин и главы нескольких регионов.