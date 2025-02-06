Владимир Путин не включил в состав президиума Госсовета главу Кубани Вениамина Кондратьева

На этот раз губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев не был включен в состав органа. В новый состав вошли 26 человек. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, его коллега Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин и главы нескольких регионов.



Прежний состав президиума Госсовета был утвержден в декабре 2020 года. Тогда в него вошел 31 человек, включая губернатора Кубани.