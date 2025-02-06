Метшин: Благодаря усилиям Раиса РТ мы сохранили исторический ансамбль центра Казани

Благодаря его (Рустама Минниханова — прим. Т-и) усилиям нам удалось сохранить исторический ансамбль центра Казани. Вместе с громкими современными архитектурными образцами, такими как театр Камала, эти исторические кварталы стали точкой притяжения российских и зарубежных туристов. Уважаемый Рустам Нургалиевич, говорят, дай Бог жить в эпоху перемен. Мне как мэру и нашей команде посчастливилось жить в эпоху преобразования Казани. Под вашим руководством, руководством нашего первого Президента (Минтимера Шаймиева — прим. Т-и), при поддержке федерального центра, благодаря международным событиям Казань сделала стремительный рывок вперед.