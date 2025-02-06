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Метшин: Благодаря усилиям Раиса РТ мы сохранили исторический ансамбль центра Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за большой вклад в развитие столицы республики. Слова признательности он высказал в ходе пленарной сессии Международного архитектурно-строительного форума Казаныш.

Источник: Официальный портал администрации Казани

Благодаря его (Рустама Минниханова — прим. Т-и) усилиям нам удалось сохранить исторический ансамбль центра Казани. Вместе с громкими современными архитектурными образцами, такими как театр Камала, эти исторические кварталы стали точкой притяжения российских и зарубежных туристов. Уважаемый Рустам Нургалиевич, говорят, дай Бог жить в эпоху перемен. Мне как мэру и нашей команде посчастливилось жить в эпоху преобразования Казани. Под вашим руководством, руководством нашего первого Президента (Минтимера Шаймиева — прим. Т-и), при поддержке федерального центра, благодаря международным событиям Казань сделала стремительный рывок вперед.

заявил Ильсур Метшин

Мэр Казани также отметил, что многие шедевры архитектуры в столице Татарстана появились благодаря любви Раиса РТ к национальной культуре и городу.