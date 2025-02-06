Суд заблокировал указ Трампа о прекращении выдачи гражданства США по праву рождения

4 февраля Трамп заявил, что США может взять под контроль сектор Газа. The New York Times пишет, что такое предложение шокировало даже сторонников президента. По данным издания, его администрация не провела необходимых предварительных расчетов, чтобы рассмотреть, насколько осуществима подобная идея. Более того, обычно сначала это обсуждают на встречах с госдепартаментом или министерством обороны, а только потом оглашают публично. Нетаньяху якобы тоже удивился от этого предложения. Саудовская Аравия, один из ключевых союзников США, уже выступила против.