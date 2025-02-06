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СМИ рассказали о смене тактики Трампа в отношении России

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп занял агрессивную позицию в отношении России, пишет Asia Times.

Источник: Reuters

В статье отмечается, что первоначальные предположения многих аналитиков о том, что пришедший к власти Трамп начнет налаживать контакты с президентом России, не оправдались.

«После вступления в должность президента, Трамп усилил свою риторику в отношении России. Во-первых, он пригрозил Путину дополнительными экономическими санкциями. Во-вторых, он заявил, что хотел бы, чтобы ОПЕК увеличила добычу нефти», — говорится в публикации.

Издание пишет, что Трамп действительно хочет закончить конфликт на Украине, но постепенно меняет свои условия, так как якобы видит потенциал давления на Россию.

Накануне телеканал NBC отметил, что в Белом доме возник раскол по поводу урегулирования конфликта на Украине. Так, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог и советник по национальной безопасности Майк Уолтц хотят оказать давление на Россию. Другие же выступают за сокращение помощи Украине.

На этой неделе Трамп заявил, что рассчитывает заключить с Киевом сделку: украинские власти должны гарантировать поставки редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь от США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.

Трамп Дональд
санкции
экономика
нефть