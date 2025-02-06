Reuters: администрация Трампа изучает план реформы ВОЗ

Одним из первых указов Дональда Трампа после инаугурации стало решение о выходе США из ВОЗ, которую он обвинил в «неправильных действиях во время пандемии COVID-19» и неспособности «провести необходимые реформы» (о чем идет речь, не уточнялось). США — крупнейший спонсор ВОЗ (18% общего финансирования ежегодно). На этом фоне организация начала обсуждать сокращение ее бюджета на $400 млн.