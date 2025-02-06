В состав президиума Госсовета РФ вошел губернатор Севастополя

Он будет курировать направление «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности». Всего в составе 26 человек, в том числе председатель правительства РФ Михаил Мишустин, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и другие.