Мезенцев: в Союзном государстве исполнено 78 программ

Программ исполнено 78 на общую сумму свыше 60 миллиардов рублей.
По его словам, важно, чтобы эти результаты были вписаны в общую интеграционную работу, а деньги были потрачены разумно и эффективно.
Дмитрий Мезенцев напомнил, что президент Беларуси много внимания уделяет такому вопросу, как коммерциализация науки. Это реальный вклад в социально-экономическое развитие.
Это важнейший фактор совместной интеграционной работы Беларуси и России.
Госсекретарь напомнил, что в этом году наши страны и все государства Содружества будут праздновать 80-летие Великой Победы. В рамках празднования Постоянный Комитет запланировал 41 мероприятие, приуроченное к годовщине.