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Мезенцев: в Союзном государстве исполнено 78 программ

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Всего реализовано 78 союзных научных программ, сказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в НАН Беларуси перед совещанием по союзным программам, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Программ исполнено 78 на общую сумму свыше 60 миллиардов рублей.

подчеркнул госсекретарь

По его словам, важно, чтобы эти результаты были вписаны в общую интеграционную работу, а деньги были потрачены разумно и эффективно.

Дмитрий Мезенцев напомнил, что президент Беларуси много внимания уделяет такому вопросу, как коммерциализация науки. Это реальный вклад в социально-экономическое развитие.

Это важнейший фактор совместной интеграционной работы Беларуси и России.

подчеркнул он

Госсекретарь напомнил, что в этом году наши страны и все государства Содружества будут праздновать 80-летие Великой Победы. В рамках празднования Постоянный Комитет запланировал 41 мероприятие, приуроченное к годовщине.