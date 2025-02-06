Ричмонд
+1°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ готовит план массового вывода палестинцев из сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрабатывает план маршрутов для палестинцев на случай массовой миграции населения из сектора Газа. Документ начали готовить после предложения Дональда Трампа о выселении жителей анклава.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Составить план выезда населения из сектора Газа распорядился министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«План будет включать в себя опции выхода через пограничные переходы, а также специальные механизмы для маршрутов по морю и воздуху», — объяснил он изданию The Jerusalem Post.

Глава оборонного ведомства заявил, что поддерживает идею президента США Дональда Трампа о выселении палестинцев из анклава. Кац считает, что жителям сектора Газа необходимо предоставить право на эмиграцию.

По мнению министра, для переезда палестинцев подходят такие страны, как Испания, Норвегия, Ирландия и другие государства, которые «выдвигали ложные обвинения» по поводу войны Израиля и ХАМАС. Он подчеркнул, что все названные им страны признали государственность Палестины, сообщает «Интерфакс».

Предложение о выселении палестинцев из сектора Газа также одобрил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Они могут уехать, они могут переехать и вернуться. Вы должны восстановить Газу. (…) Это первая хорошая идея, которую я услышал», — заявил Нетаньяху в интервью Fox News, комментируя инициативу президента США.

Премьер уточнил, что Трамп не предлагал отправлять американских солдат для борьбы с ХАМАС и финансировать восстановление анклава. По мнению Нетаньяху, президент Штатов имел в виду, что финансовую помощь окажут «соседние государства».

4 февраля в Вашингтоне во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил свое видение урегулирования конфликта в секторе Газа. Среди его предложений: выселение палестинцев в Египет и Иорданию, контроль США над анклавом для «обезвреживания оружия», обустройство территории.

В ряде стран высказались против инициативы Трампа.