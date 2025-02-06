ЦАХАЛ готовит план массового вывода палестинцев из сектора Газа

По мнению министра, для переезда палестинцев подходят такие страны, как Испания, Норвегия, Ирландия и другие государства, которые «выдвигали ложные обвинения» по поводу войны Израиля и ХАМАС. Он подчеркнул, что все названные им страны признали государственность Палестины, сообщает «Интерфакс».