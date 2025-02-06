ЦАХАЛ готовит план массового вывода палестинцев из сектора Газа

Составить план выезда населения из сектора Газа распорядился министр обороны Израиля Исраэль Кац.
«План будет включать в себя опции выхода через пограничные переходы, а также специальные механизмы для маршрутов по морю и воздуху», — объяснил он изданию The Jerusalem Post.
Глава оборонного ведомства заявил, что поддерживает идею президента США Дональда Трампа о выселении палестинцев из анклава. Кац считает, что жителям сектора Газа необходимо предоставить право на эмиграцию.
Предложение о выселении палестинцев из сектора Газа также одобрил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Они могут уехать, они могут переехать и вернуться. Вы должны восстановить Газу. (…) Это первая хорошая идея, которую я услышал», — заявил Нетаньяху в интервью Fox News, комментируя инициативу президента США.
Премьер уточнил, что Трамп не предлагал отправлять американских солдат для борьбы с ХАМАС и финансировать восстановление анклава. По мнению Нетаньяху, президент Штатов имел в виду, что финансовую помощь окажут «соседние государства».
4 февраля в Вашингтоне во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил свое видение урегулирования конфликта в секторе Газа. Среди его предложений: выселение палестинцев в Египет и Иорданию, контроль США над анклавом для «обезвреживания оружия», обустройство территории.
В ряде стран высказались против инициативы Трампа.