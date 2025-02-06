Лукашенко оценил последствия повышения статуса председателя исполкома района или города

Лукашенко добавил, что повышение статуса равно многократному усилению ответственности за развитие города или района. Кроме того, глава государства заметил, что идет Год благоустройства и пятилетка качества. Это значит, что основная нагрузка в момент реализации поставленных задач ложится на регионы. В связи с этим он уточнил, что при обсуждении проекта нужно окончательно определиться по его форме, содержанию, «чтобы председатели были еще более мотивированы на результат и эффективно работали».