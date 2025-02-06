Лукашенко оценил последствия повышения статуса председателя исполкома района или города

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по вопросам совершенствования правового регулирования статуса председателя исполкома базового уровня оценил последствия повышения статуса председателя райисполкома, сообщает БелТА.
— Надо понимать, что повышение статуса (а мы об этом говорим) председателей исполкомов базового уровня равно многократному усилению ответственности за развитие города и района, — подчеркнул президент Беларуси.
Ранее глава государства неоднократно говорил о том, что следует повысить уровень исполнительской дисциплины в Беларуси. Он уточнил, что видит в данном плане серьезные недоработки.
— И предупреждаю всех, что, если мы это не сделаем, нам будет очень сложно не только в этом году, но и в пятилетке, выполнить то, что мы перед собой намечаем, — заявил Александр Лукашенко.
Он добавил, что по этой причине уровень исполнительской дисциплины должен быть на соответствующей высоте. Вместе с тем, глава государства акцентировал внимание на том, что, понимая, что без глав городской и районных исполкомов не удастся решить ни одной проблемы, к ним возрастут требования.
Президент пояснил, что, повышая к ним требования, нужно давать и полномочия, чтобы они могли работать. Он уточнил, что все довольно просто и понятно. По его словам, в связи с этим и возникло предложение, связанное с повышением роли председателей гор-, райисполкомов.
— Эти предложения должны расширять полномочия исполкомов базового уровня и их председателей для того, чтобы существенно прежде всего улучшить экономику, уровень жизни людей на соответствующей территории, — сказал глава государства.
Также президент предупредил чиновников, что не нужно «держаться за полномочия и свой статус наверху, чтобы не отдать полномочия вниз», информирует телеграм-канал «Пул Первого».
— Это абсолютно неприемлемо. Надо исходить из интересов государства.
Лукашенко добавил, что повышение статуса равно многократному усилению ответственности за развитие города или района. Кроме того, глава государства заметил, что идет Год благоустройства и пятилетка качества. Это значит, что основная нагрузка в момент реализации поставленных задач ложится на регионы. В связи с этим он уточнил, что при обсуждении проекта нужно окончательно определиться по его форме, содержанию, «чтобы председатели были еще более мотивированы на результат и эффективно работали».
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