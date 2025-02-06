МНС: соглашение об избежании двойного налогообложения с Литвой прекратит действие с 1 января 2026 года

«Белорусская сторона нотой Министерства иностранных дел Литовской Республики проинформирована о том, что Сейм Литовской Республики 14 января 2025 года денонсировал соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Литовской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы, подписанное 18 июля 1995 года в Минске», — отметили в пресс-службе.