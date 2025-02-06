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РКН не видит оснований для разблокировки Х

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Оснований для снятия ограничения с социальной сети X сегодня нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

Источник: РИА "Новости"

«Оснований для разблокировки нет», — сообщили в ведомстве.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в беседе с ТАСС заявила, что в России есть основания для снятия блокировки с социальной сети X. По ее словам, работа соцсети «сильно изменилась» и государство «может подумать о том, чтобы снять те ограничительные меры в отношении X, которые существуют, пересмотреть свое решение». При этом, отметила она, в этом вопросе необходимо опираться на факты Роскомнадзора о том, «сколько материалов по требованию ведомства на данный момент удалено платформой и сколько остаются неудаленными».

После этого глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что признаков сближения социальной сети X с российским правовым пространством на сегодня нет.

Х была заблокирована в марте 2022 года.