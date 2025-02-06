РКН не видит оснований для разблокировки Х

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в беседе с ТАСС заявила, что в России есть основания для снятия блокировки с социальной сети X. По ее словам, работа соцсети «сильно изменилась» и государство «может подумать о том, чтобы снять те ограничительные меры в отношении X, которые существуют, пересмотреть свое решение». При этом, отметила она, в этом вопросе необходимо опираться на факты Роскомнадзора о том, «сколько материалов по требованию ведомства на данный момент удалено платформой и сколько остаются неудаленными».