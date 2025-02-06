Минспорта о выборах главы МОК: не ожидаем чего-то особенного

То, что мы сделали за последние годы в рамках Союзного государства, у нас никогда в истории таких отношений не было. И мы видим заинтересованность других стран для участия в этих соревнованиях. Учитывая посылы в рамках ШОС, БРИКС, СНГ, я думаю, наши спортсмены и тренеры обижены не будут (отсутствием международных соревнований — Sputnik), у них будет возможность показать и проявить свое мастерство.