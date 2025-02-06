Минспорта о выборах главы МОК: не ожидаем чего-то особенного

В августе 2024 года действующий президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что покинет пост по окончании срока. Он возглавлял организацию с 2013 года.
На должность главы МОК претендуют семь человек, выборы планируется провести в рамках сессии комитета с 18 по 21 марта 2025 года в Афинах.
Мы не ожидаем там чего-то особенного. Как мы увидели все, это управляемая извне организации. И те санкционные действия, которые одновременно все федерации (ввели в отношении Беларуси — Sputnik) — как такое может быть, даже глядя на эти уставы? Поэтому ожидать чего-то особого, наверное, не следует.
Ковальчук отметил, что Беларуси нужно двигаться своим путем, выстраивать систему подготовки спортсменов, начиная от детского спорта и до спорта высших достижений, а также развивать отношения с дружественные отношения.
То, что мы сделали за последние годы в рамках Союзного государства, у нас никогда в истории таких отношений не было. И мы видим заинтересованность других стран для участия в этих соревнованиях. Учитывая посылы в рамках ШОС, БРИКС, СНГ, я думаю, наши спортсмены и тренеры обижены не будут (отсутствием международных соревнований — Sputnik), у них будет возможность показать и проявить свое мастерство.
Спасибо за санкции
Министр в очередной раз поблагодарил западных функционеров за введенные ограничения в отношении белорусского спорта: сегодня благодаря этому экономятся средства, которые ранее вывозились за границу для участия в спортивных мероприятиях.
Мы завершили строительство и открыли общежитие университета (БГУФК — Sputnik), в РЦОП конного спорта и коневодства появилось тренировочное поле с навесами для лошадей, завершается модернизация тренировочных полей и медико-восстановительного центра в РЦОП по легкой атлетике и ряд других объектов.
Он напомнил, что с участием главы государства был открыт бассейн международного стандарта, футбольный стадион «Трактор» после реконструкции и ФОК в Дзержинске. В этом году в Минске заработает и Национальный футбольный стадион — самая большая спортивная арена в республике.