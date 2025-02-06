Парламент Греции не смог избрать президента

Сейчас проводятся пять туров голосования с перерывом на пять дней между ними. В первом и втором туре для избрания требуется большинство в ⅔ голосов от общего числа депутатов (200 из 300). В третьем туре для победы нужно ⅗ голосов (180). В четвертом туре необходимо не менее 50% голосов от числа депутатских мест (151), в пятом туре избранным считается тот, кто получит относительное большинство голосов. Если два кандидата набрали одинаковое число голосов, то президентом объявляется тот, кто получил наибольшую поддержку в ходе первого тура.