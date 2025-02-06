Литва уведомила Беларусь о выходе из соглашения о двойном налогообложении

По информации МНС, была получена соответствующая нота литовского МИД о том, что Сейм 14 января текущего года денонсировал Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы, подписанное правительствами двух стран 18 января 1995 года в Минске.
Со ссылкой на статью 28 Соглашения литовская сторона информировала о прекращении его действия 1 января 2026 года.
Ранее сообщалось, что Сейм разорвал договоры о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также соглашение об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и договор о предотвращении налоговых нарушений с Беларусью.
Авторы законопроекта обосновали свое решение текущей геополитической ситуацией, а также фактическим прекращением приграничного экономического сотрудничества с республикой.
Таким образом, соответствующие вопросы в отношениях двух стран будут регулироваться исключительно положениями документов национальных законодательств.