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Литва уведомила Беларусь о выходе из соглашения о двойном налогообложении

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Литва уведомила Беларусь о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения, сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам республики.

Источник: Sputnik.by

По информации МНС, была получена соответствующая нота литовского МИД о том, что Сейм 14 января текущего года денонсировал Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы, подписанное правительствами двух стран 18 января 1995 года в Минске.

Со ссылкой на статью 28 Соглашения литовская сторона информировала о прекращении его действия 1 января 2026 года.

говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что Сейм разорвал договоры о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также соглашение об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и договор о предотвращении налоговых нарушений с Беларусью.

Авторы законопроекта обосновали свое решение текущей геополитической ситуацией, а также фактическим прекращением приграничного экономического сотрудничества с республикой.

Таким образом, соответствующие вопросы в отношениях двух стран будут регулироваться исключительно положениями документов национальных законодательств.

экономика
налоги