Литва уведомила Беларусь о выходе из соглашения о двойном налогообложении

По информации МНС, была получена соответствующая нота литовского МИД о том, что Сейм 14 января текущего года денонсировал Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы, подписанное правительствами двух стран 18 января 1995 года в Минске.