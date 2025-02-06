В Казахстане будет создана Дорожная карта по борьбе с теневой экономикой

В прошлом году только за счет налогового администрирования мы дополнительно получили в бюджет триллион триста (тенге — ред). Но у налогового администрирования есть предел. Я его оцениваю еще где-то в триллион максимум. Потому что руки связаны у налоговиков, теми же самыми реформами. Налоговик никуда зайти не может, проверить. Только камеральный контроль.