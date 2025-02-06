В Казахстане будет создана Дорожная карта по борьбе с теневой экономикой

До 3 марта пять министерств должны создать дорожную карту по борьбе с теневой экономикой.
Еще одна важная составляющая — налоговое администрирование.
В прошлом году только за счет налогового администрирования мы дополнительно получили в бюджет триллион триста (тенге — ред). Но у налогового администрирования есть предел. Я его оцениваю еще где-то в триллион максимум. Потому что руки связаны у налоговиков, теми же самыми реформами. Налоговик никуда зайти не может, проверить. Только камеральный контроль.
Затронул он и вопрос экономии. Изначально бюджет 2025 года был на уровне в 32 триллиона тенге (62,01 миллиарда долларов), сейчас 25,7 триллионов (49,8 миллиардов долларов).
Из них 6 триллионов (11,6 миллиардов долларов) сократили на этапе утверждения бюджета. И дополнительные 400 миллиардов тенге (775,2 миллиона долларов) нашли внутри администратора бюджетной программы. Социальные расходы только по республиканскому бюджету занимают 37,5%, отметил Жумангарин.