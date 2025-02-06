Мэр Уфы признался, хочет ли он стать Главой Башкирии

«Перед тем, как ответить, официально заявляю: мне очень комфортно работать с Главой республики. Я работал в Альметьевске в Татарстане, когда Радий Фаритович предложил возглавить Нефтекамск. Я искренне был рад работать и там. Было приятно получить такое доверие в 29 лет. И сегодня я возглавляю столицу субъекта, мне это очень импонирует. Мы постоянно находимся в плотном взаимодействии. Сегодня утром разговаривали, в 8 утра получал ценные указания, — поделился глава столичной администрации. — Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Но не надо руководителю, который тебе доверился, создавать проблемы. У нас с Радием Фаритовичем очень четкое понимание целей, задач, которые стоят перед городом, и поддержки. Не было бы его поддержки, столько проектов бы не реализовали, столько парков бы не благоустроили, дорог бы столько не отремонтировали. У нас очень хорошие, добрые взаимоотношения».