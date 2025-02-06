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В Госдуме обсудят создание парламента Союзного государства

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Госдуме планируют обсудить вопрос создания парламента Союзного государства РФ и Белоруссии, сказал глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.

Источник: © РИА Новости

В четверг в Госдуме в рамках подготовки к проведению «правительственного часа» с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова проходит совместное заседание комитетов по международным делам, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, комитета по контролю и руководителей фракций в ГД.

«Договорились вернуться, в том числе… к очень сложным вопросам, вопросу полноправного парламента Союзного государства России и Белоруссии… а также какой-нибудь парламентской основы для работы в Евразийском экономическом союзе», — сказал он на заседании.