В Госдуме обсудят создание парламента Союзного государства

В четверг в Госдуме в рамках подготовки к проведению «правительственного часа» с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова проходит совместное заседание комитетов по международным делам, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, комитета по контролю и руководителей фракций в ГД.