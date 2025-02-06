Трамп хочет выселить палестинцев из Газы и застроить ее отелями

5 февраля президент США Дональд Трамп объявил о намерении выселить палестинцев из сектора Газа в соседние страны и превратить эту территорию в ближневосточную Ривьеру. Оплату этой инициативы он предложил возложить на страны региона, у которых «очень много денег». Насколько эти планы реальны, рассказывает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.
Глава Белого дома предполагает: взять палестинский анклав под контроль США, причем в формате «долгосрочного владения», выселить из сектора палестинцев, разминировать территорию, снести все оставшиеся на территории Газы дома и развалины под ноль, очистить площадку, построить в бывшем секторе отели мирового уровня и превратить территорию сектора в подобие французско-итальянского побережья Лигурийского моря.
Насколько реальны подобные планы?
Для начала разберемся с возможным переселением ~2,1 млн палестинцев~. Некоторым специалистам цифра перемещаемых лиц представляется запредельно огромной. Уточним для начала, существовали ли подобные прецеденты в мировой истории. А такие случаи были, и напомним только об одном из них.
После Второй мировой войны немецкое население было принудительно депортировано из стран Центральной и Восточной Европы в Германию и Австрию. Выселению подверглось около 12−14 млн немцев, причем никаких прав человека при этом не соблюдалось, жилье переселяемым не предоставлялось, более того, немцы подвергались разного рода насилию и грабежам. В Германии оценивают подтвержденные потери от депортации в 600 тыс. смертей (по другим оценкам, 2 млн, то есть только потери сравнялись с населением сектора Газа).
Из палестинского анклава предполагается выселить людей в семь раз меньше. Так что подобная ~задача не выглядит абсолютно нерешаемой~, тем более при наличии современных транспортных возможностей.
Наконец, по словам Дональда Трампа, «единственная причина, по которой палестинцы хотят вернуться в сектор Газа, заключается в том, что у них нет альтернативы. Это буквально площадка под снос, практически все здания разрушены. Вместо этого они могут заселить прекрасную безопасную территорию с готовым жильем и прожить свою жизнь в мире и гармонии, а не возвращаться назад и вновь через это проходить».
То есть палестинцам будет предложено переселиться не в необитаемую пустыню, а заранее подготовленное для них жилье.
Что предпримут Соединенные Штаты, чтобы убедить лидеров ХАМАС принять план Трампа? Им, скорее всего, сделают предложения, от которых они не смогут отказаться.
К примеру, в настоящее время сектор Газа представляет собой сплошные развалины. И США в состоянии принять все возможные меры, чтобы жилой фонд в секторе никогда и не был восстановлен.
В Вашингтоне наверняка найдут пути для блокировки любого выделения средств на восстановление сектора. А сами палестинцы, кроме беснования на улицах и проедания гуманитарной помощи, другого ремесла с 1947 года так и не освоили. Своими силами восстановить в своем анклаве они ничего не смогут.
Иными словами, одна из альтернатив для палестинских вождей со стороны Белого дома может выглядеть и так: «либо переселяетесь, либо до скончания века будете жить в развалинах, без света, воды и гуманитарной помощи».
Вполне возможно, что лидеры ХАМАС на первых порах откажутся от подобного предложения.
«Ах, так!» — скажет в этом случае президент США. И тогда вовсе не исключено, что в самом недалеком будущем (после обмена заложниками и заключенными) будут возобновлены бомбардировки сектора Газа, причем на этот раз уже с американским участием и с самым современным противобункерным вооружением. Во всяком случае, такого решения проблемы в Израиле придерживается значительная часть политического класса.
И тогда к возможному переселению палестинцев вернутся уже на новой основе — Газа будет окончательно превращена в груду щебня (то есть значительная часть плана Трампа по расчистке территории будет выполнена именно таким способом), количество переселяемых лиц при этом существенно уменьшится, а позиция лидеров ХАМАС значительно смягчится.
Воплотит ли Трамп свои планы в жизнь, в основном зависит от его решимости. А ее, как известно, главе Белого дома не занимать. К тому же, и для Трампа на кону стоит немало — либо стать миротворцем всепланетного масштаба и решить задачу, которую до него никто не мог осилить, либо остаться в истории лидером, только декларирующим смелые планы. Что во всем этом не может не вызывать удивления — президент США бросился в наступление по всем возможным азимутам, начиная от Гренландии и Панамского канала и заканчивая Украиной. Приведет ли подобная линия поведения Трампа к успеху, покажет самое ближайшее время.
В Кремле же считают, что конфликт на Ближнем Востоке может быть решен только на двугосударственной основе.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),