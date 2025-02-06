Трамп хочет выселить палестинцев из Газы и застроить ее отелями

Воплотит ли Трамп свои планы в жизнь, в основном зависит от его решимости. А ее, как известно, главе Белого дома не занимать. К тому же, и для Трампа на кону стоит немало — либо стать миротворцем всепланетного масштаба и решить задачу, которую до него никто не мог осилить, либо остаться в истории лидером, только декларирующим смелые планы. Что во всем этом не может не вызывать удивления — президент США бросился в наступление по всем возможным азимутам, начиная от Гренландии и Панамского канала и заканчивая Украиной. Приведет ли подобная линия поведения Трампа к успеху, покажет самое ближайшее время.