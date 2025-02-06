Франция поставила на Украину первые истребители Mirage

«Шестого июня 2024 года (президент Франции) Эммануэль Макрон объявил о поставке на Украину французских Mirage 2000. Первые из них прибыли на Украину сегодня», — написал министр в соцсети Х.
По словам Лекорню, украинские пилоты в течение нескольких месяцев проходили обучение управлению ими во Франции.
В июне 2024 года Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по утверждению Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России.
В октябре года Лекорню заявил, что самолеты будут переданы в первом квартале 2025 года. Он сообщал, что поставляемые Киеву самолеты будут оснащены новым оборудованием. К нему относятся боевая техника класса «воздух-земля», а также средства радиоэлектронной борьбы.
В ноябре вице-президент комиссии по обороне в Нацсобрании Франции Франк Жилетти сообщил, что Париж намерен передать Киеву шесть таких истребителей.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.