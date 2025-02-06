Посол: Россия ответит на миссию НАТО в Балтийском море

О создании миссии было объявлено на саммите стран НАТО Балтийского региона в Хельсинки 14 января. Решение приняли после череды повреждений подводных кабелей в регионе. В декабре был поврежден энергокабель EstLink2, пролегающий между Эстонией и Финляндией, а спустя несколько дней сообщалось о выходе из строя еще четырех финских коммуникационных кабелей. В ноябре повредились еще два кабеля: между Финляндией и Германией и между Литвой и Швецией.