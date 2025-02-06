Юрий Слюсарь предложил выделять участки сельским врачам в донском регионе

Напомним, что сегодня в программу «Земский доктор» попадают медработники, у которых есть среднее профессиональное или высшее образование, российское гражданство и готовность переехать на работу в сельский населенный пункт, рабочий поселок, поселок городского типа с населением до 50 тысяч.