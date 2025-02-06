Юрий Слюсарь предложил выделять участки сельским врачам в донском регионе

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь предложил выделять участки для тех, кто решил стать врачом в сельской местности. Идею предполагается внести в качестве законопроекта сначала в правительство региона, а затем — в Заксобрание.
«Действующих в регионе программ “Земский доктор” и “Земский фельдшер” недостаточно, чтобы полностью закрыть жилищный вопрос. С их помощью медики могут внести первоначальный взнос по ипотеке, но готового жилья, подходящего под требования банков, на селе как правило мало», — пояснил Юрий Слюсарь.
Предполагается, что в Минздраве проработают этот вопрос вместе с администрациями сельских территорий.
Напомним, что сегодня в программу «Земский доктор» попадают медработники, у которых есть среднее профессиональное или высшее образование, российское гражданство и готовность переехать на работу в сельский населенный пункт, рабочий поселок, поселок городского типа с населением до 50 тысяч.