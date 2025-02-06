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Смена главы Роскосмоса и идея спецтрибунала по Украине. Темы брифинга Пескова

Смена главы Роскосмоса, идея создания спецтрибунала по Украине и ситуация в Курской области стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

Об идее спецтрибунала по Украине

Международные эксперты, обсуждающие создание спецтрибунала по Украине, сознательно занимают «абсолютно однобокую неконструктивную позицию».

О ситуации в Курской области

Власти делают все для вызволения россиян с оккупированных Киевом территорий в Курской области.

О смене главы Роскосмоса

Смена главы Роскосмоса связана с ротацией, претензий к Юрию Борисову не было: «Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться».

Путин не планирует встречаться с новым главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым в ближайшие дни.

О диалоге с США

Кремль не стал раскрывать подробности диалога России и США по линии отдельных ведомств.

О возможности разблокировки X

X может быть разблокирована в России, если она выполнит все требования российского законодательства: «Как только эти требования будут выполнены, то, конечно, никаких препятствий для этого не останется».

О проекте реконструкции Большого московского цирка

Кремль не занимается оценкой проекта реконструкции Большого Московского цирка, этим должны заниматься жители столицы.

Песков Дмитрий
Роскосмос