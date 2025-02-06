Смена главы Роскосмоса и идея спецтрибунала по Украине. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Об идее спецтрибунала по Украине
Международные эксперты, обсуждающие создание спецтрибунала по Украине, сознательно занимают «абсолютно однобокую неконструктивную позицию».
О ситуации в Курской области
Власти делают все для вызволения россиян с оккупированных Киевом территорий в Курской области.
О смене главы Роскосмоса
Смена главы Роскосмоса связана с ротацией, претензий к Юрию Борисову не было: «Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться».
Путин не планирует встречаться с новым главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым в ближайшие дни.
О диалоге с США
Кремль не стал раскрывать подробности диалога России и США по линии отдельных ведомств.
О возможности разблокировки X
X может быть разблокирована в России, если она выполнит все требования российского законодательства: «Как только эти требования будут выполнены, то, конечно, никаких препятствий для этого не останется».
О проекте реконструкции Большого московского цирка
Кремль не занимается оценкой проекта реконструкции Большого Московского цирка, этим должны заниматься жители столицы.