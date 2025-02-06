Politico: план Трампа по Газе — рецепт вечной войны

Трамп хочет захватить сектор Газа и превратить его в «ближневосточную Ривьеру», где смогут жить «люди мира». Все, кроме палестинцев, говорится в статье.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдалла неоднократно выступали против намерения Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа в свои страны. Категорически отвергли любое насильственное перемещение палестинцев с их исконных земель высокопоставленные дипломаты ОАЭ и Катара.
Саудовская Аравия предупредила, что не нормализует отношения с Израилем без создания Палестинского государства. Это разрушит завершение Авраамовых соглашений — процесс нормализации арабо-израильских отношений, который Трамп начал во время своего первого президентского срока и который быстро продвигается с 2020 года.
Администрация Трампа делает ставку на то, что сможет оказать давление на Каир и Амман, угрожая сократить американскую помощь, поскольку обе страны напрямую зависят от нее. Без помощи они были бы вынуждены ввести меры жесткой экономии, что чревато политическими и экономическими потрясениями.
Но пока намеки на финансовый шантаж не срабатывали.
Региональные лидеры могут только надеяться, что план Трампа — всего лишь прощупывающий гамбит. И они вполне могут выиграть время, рассчитывая отвлечь его другими сделками и трансакциями.
Сделка века с недвижимостью — обращение с сектором Газа как с районом Атлантик-Сити (курортный город на побережье Атлантического океана, известен многочисленными казино, пляжам и легендарной дощатой набережной. — Прим. ред.) — рискует втянуть США в еще одну вечную войну.
Это сделает США мишенью для каждой амбициозной джихадистской группировки и повысит нестабильность в регионе, дестабилизируя американских союзников — от Каира до Эр-Рияда. Американские сухопутные войска, развертывание которых Трамп не исключает, будут втянуты в затяжные городские бои, пытаясь вытеснить палестинцев в ходе принудительного перемещения населения. Это вызовет всемирное осуждение и, возможно, судебное преследование.
А малафитско-джихадистские враги королевских семей Персидского залива заработают огромный политический капитал на переселении жителей Газы и всех отголосках прошлых перемещений, включая Накбу — бегство и изгнание примерно 700 000 палестинцев в 1948 году.
Рискнет ли какой-либо лидер Персидского залива способствовать, по сути, этнической чистке и нарушению международного права?