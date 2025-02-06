Лукашенко: местным властям нужно усилить контроль за частниками

Глава государства в четверг, 6 февраля, во Дворце Независимости собрал совещание, на котором рассматривалась тема совершенствования правового регулирования статуса председателей исполкомов на местах.
По словам Лукашенко, он в свое время ставил вопрос, неоднозначно принятый некоторыми гражданами, — об ответственности председателей исполкомов за работу в том числе частным сектором.
А то у нас получается, что частник — это вообще не государство, это государство в государстве. А в то же время мы на частника очень рассчитываем, и их роль, особенно в производстве, также будет повышена.
Он также заявил, что глава райисполкома должен одинаково требовать от государственного и частного сектора и нести за это ответственность.
Лукашенко напомнил, что 2025-й объявлен Годом благоустройства, а в стране идет пятилетка качества. И основная нагрузка при реализации соответствующих задач лежит на регионах и их руководителях.
И что, председатель райисполкома будет ходить кланяться к руководителям частного сектора, чтобы они, к примеру, эти задачи решали?
По словам президента, решения исполкома и его руководителя должны быть окончательными и не подлежать обсуждению.