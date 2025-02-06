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Узбекистан установил дипотношения с еще одной африканской страной

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Узбекистан установил дипотношения с Сомали, сообщает ИА «Дунё».

Источник: ИА "Дунё"

В городе Нью-Йорке подписано Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Сомали.

говорится в сообщении

Документ подписали постпред Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Сомали при ООН Абукар Дахир Осман.

Стороны выразили обоюдную готовность к укреплению совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций и ее специализированные учреждения.

Также они договорились активизировать двусторонние контакты для поиска взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Подписание документа стало важным шагом для активизации взаимодействия Узбекистана с африканскими странами.

Федеративная Республика Сомали — 157-я страна, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.