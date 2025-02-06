Узбекистан установил дипотношения с еще одной африканской страной

В городе Нью-Йорке подписано Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Сомали.
Документ подписали постпред Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Сомали при ООН Абукар Дахир Осман.
Стороны выразили обоюдную готовность к укреплению совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций и ее специализированные учреждения.
Также они договорились активизировать двусторонние контакты для поиска взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Подписание документа стало важным шагом для активизации взаимодействия Узбекистана с африканскими странами.
Федеративная Республика Сомали — 157-я страна, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.