Рутина и не более: в Крыму ответили на «музейные» санкции Зеленского

По его словам, санкции Украины и стран Запада являются для крымских музеев и их руководителей рутиной и не представляют «ничего эксклюзивного и удивительного». В то же время введение новых ограничений является очередным свидетельством продолжающейся войны, которую ведут против России ее противники, в том числе на культурном фронте.