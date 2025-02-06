Рутина и не более: в Крыму ответили на «музейные» санкции Зеленского

Владимир Зеленский ранее ввел санкции в отношении музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе, а также Центрального музея Тавриды и Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Республике Крым. Также ограничения введены против директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, главного хранителя музейной коллекции Эрмитажа Светланы Адаксиной, первого замминистра культуры РФ Сергея Обрывалина и других.
«С 2014 года, начиная с ареста нашей коллекции (скифского золота — ред.) в Голландии, мы подвергаемся такому беспрецедентному для учреждений культуры давлению. На нашу текущую работу это, разумеется, никакого влияния не окажет, а только стимулирует нас к более творческому и тщательному выполнению своих обязанностей», — сказал Мальгин.
По его словам, санкции Украины и стран Запада являются для крымских музеев и их руководителей рутиной и не представляют «ничего эксклюзивного и удивительного». В то же время введение новых ограничений является очередным свидетельством продолжающейся войны, которую ведут против России ее противники, в том числе на культурном фронте.