Слуцкий назвал 100-процентной вероятность контактов Путина и Трампа

«Вероятность этих контактов — 100%. Лидеры двух крупнейших держав на планете должны между собой быть в тесном взаимодействии. Особенно после того, как, к великому сожалению, по вине предыдущей администрации, предыдущего президента США и его окружения они опустились по подавляющему большинству направлений на нулевую отметку», — отметил Слуцкий.
«Но другое дело, что эти контакты должны быть правильным образом выстроены. Работа требует серьезной подготовки, которая, не выдам тайны, сегодня находится в продвинутой стадии», — добавил Слуцкий.