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Слуцкий назвал 100-процентной вероятность контактов Путина и Трампа

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Вероятность контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стопроцентная, но эти контакты должны быть правильно выстроены. Такое мнение журналистам высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Источник: РИА "Новости"

«Вероятность этих контактов — 100%. Лидеры двух крупнейших держав на планете должны между собой быть в тесном взаимодействии. Особенно после того, как, к великому сожалению, по вине предыдущей администрации, предыдущего президента США и его окружения они опустились по подавляющему большинству направлений на нулевую отметку», — отметил Слуцкий.

«Но другое дело, что эти контакты должны быть правильным образом выстроены. Работа требует серьезной подготовки, которая, не выдам тайны, сегодня находится в продвинутой стадии», — добавил Слуцкий.

Путин Владимир
Трамп Дональд
Госдума