Слуцкий назвал 100-процентной вероятность контактов Путина и Трампа

«Вероятность этих контактов — 100%. Лидеры двух крупнейших держав на планете должны между собой быть в тесном взаимодействии. Особенно после того, как, к великому сожалению, по вине предыдущей администрации, предыдущего президента США и его окружения они опустились по подавляющему большинству направлений на нулевую отметку», — отметил Слуцкий.